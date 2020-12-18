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В центре Москвы завершили строительство отеля Hilton 

РИА Недвижимость и ещё 1 3 часа назад
В центре Москвы завершили строительство отеля Hilton
Фото: globallookpress.com
В Таганском районе Москвы завершили строительство гостиницы Hampton by Hilton, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Возведенное на Рогожском валу здание площадью 15 тысяч квадратных метров получило заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации. На следующем этапе гостиничный комплекс получит разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении ведомства.
Строительство началось в 2017 году. Застройщик — ООО "Спектрстрой". В комплексе под управлением американского оператора Hilton Hotels & Resorts будет 147 гостиничных номера и 27 апартаментов.
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