В центре Москвы завершили строительство отеля Hilton 

В Таганском районе Москвы завершили строительство гостиницы Hampton by Hilton, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста

Возведенное на Рогожском валу здание площадью 15 тысяч квадратных метров получило заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации. На следующем этапе гостиничный комплекс получит разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении ведомства.

Строительство началось в 2017 году. Застройщик — ООО "Спектрстрой". В комплексе под управлением американского оператора Hilton Hotels & Resorts будет 147 гостиничных номера и 27 апартаментов.