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Квартиры в Сочи рекордно подорожали 

Lenta.ru 2 часа назад
Цены на квартиры в Сочи выросли
Фото: РИА Новости
Спрос на недвижимость в Сочи за 11 месяцев 2020 года — с января по ноябрь — вырос более чем на 25 по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Стоимость квартир на этом фоне увеличилась на 30-50 процентов, а в ряде случаев — на рекордные 100 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

«В 2020 году вырос спрос на всю недвижимость, — заявил специалист. — Покупатели всегда предпочитали готовое жилье, а не строящееся. В нынешнем году этот тренд сохранился, это было до пандемии и останется после нее. Самый высокий спрос в нынешнем году на вторичном рынке Сочи был сосредоточен в сегменте небольших квартир-студий, предназначенных для сдачи в аренду, а также для собственного отдыха».

По словам Флуткова, в настоящее время спрос на новостройки в Сочи остается высоким, но ажиотажа на рынке нет. «Очереди не стоят в отделах продаж», — отметил эксперт. Он связывает резкое подорожание жилья в курортном городе с пандемией и повышенным спросом, а также с отсутствием достаточного количества предложений.

«Думаю, в 2021 году рост [цен] продолжится, но не будет таким стремительным», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в период с января по октябрь 2020-го число заявок на приобретение частных домов в Сочи выросло на 28 процентов. По мнению риелторов, россияне ринулись покупать дома в городе из-за роста цен на квартиры — они подорожали настолько, что многие решили сделать выбор в пользу индивидуального жилья.
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