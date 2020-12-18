Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.15
89.75
89.40
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.00
90.43
Индексы и котировки Brent
51.38
+0.12 Золото
1882.65
+0.13 РТС
1400.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.2250
+0.0104
03.12
1.2146
15.12
07.12
23.11

Продавцов квартир обяжут возвращать деньги покупателям 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Вернут деньги: Покупателей квартир защитят необычным способом
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Поручительство продавца квартиры по возврату денег в случае признания сделки недействительной станет обязательным условием договора купли-продажи недвижимости. Над этим сейчас работает Пленум Верховного суда.
Так планируется защитить интересы покупателей, если жильё было продано с нарушением закона. Сделку могут признать «притворной», если объявятся кредиторы хозяина квартиры и заявят, что так он хотел уйти от оплаты долгов и признать себя банкротом, сообщает «Российская газета». Если же квартира досталась по наследству, то могут объявиться и другие наследники, которые заявят права на это жильё.
Чтобы покупатель не остался без жилья и без денег, в договоре купли-продажи будет прописан пункт о поручительстве продавца по возврату денег. Новое условие продажи квартир будет оговорено в постановлении Верховного суда «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве».
Ранее NEWS.ru сообщал, что наиболее рискованным способом расчёта при продаже квартиры является обмен средствами через банковскую ячейку, однако и при такой форме финансовых взаимоотношений есть способ уберечь себя от потенциального мошенничества и кражи денег, рассказал нотариус Дмитрий Точкин.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
News.ru: последние новости
Минстрой спрогнозировал подорожание жилья в 2021 году Минстрой спрогнозировал подорожание жилья в 2021 году Россиян могут заставить платить штрафы по ЖКХ за весь 2020 год Россиян могут заставить платить штрафы по ЖКХ за весь 2020 год Доля просроченных кредитов россиян выросла до 16% Доля просроченных кредитов россиян выросла до 16%
Комментарии 6
Недвижимость , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение