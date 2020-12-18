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Апартаменты в Москве заметно подорожали 

Lenta.ru 47 минут назад
В Москве выросли цены на апартаменты
Фото: ТАСС
За год к декабрю 2020-го средневзвешенная цена квадратного метра в московских апартаментах заметно — на 18 процентов — выросла и составила 367 тысяч рублей, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, в настоящее время «квадрат» в апартаментах премиум-класса стоит 561 тысячу рублей (подорожание на 18 процентов за год). В бизнес-классе средний ценник — 263 тысячи рублей (плюс 14 процентов за год), в комфортклассе — 182 тысячи рублей (плюс 5 процентов за год).
Объем предложения апартаментов в Москве за прошедший год сократился на 16 процентов по площади и на 23 процента — по количеству лотов. При этом в общем объеме предложения лишь 21 процент апартаментов относятся к массовому сегменту. Почти 65 процентов лотов концентрируются в трех округах Москвы: Центральном (32 процента), Северном (19 процентов) и Северо-Восточном (менее 14 процентов). Средняя площадь предлагаемых апартаментов — 71 квадратный метр, подсчитали в «Бон Тон».
Ранее сообщалось, что за три осенних месяца 2020-го объем предложения нового жилья в «старой» Москве сократился более чем на 6 процентов, до 28,7 тысячи квартир и апартаментов, или около 1,8 миллиона квадратных метров. Это минимальный показатель с мая 2016 года.
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Недвижимость , Lenta.ru
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