В 2020 году строится больше жилья, чем в прошлом году 

Объемы жилищного строительства за 11 месяцев нынешнего года превысили прошлогодние на 1,4%. Такие данные приводит Росстат

В ноябре нынешнего года было возведено 1,2 тысячи многоквартирных домов. Населением построено 37,9 тысячи жилых домов, из них 13,1 тысячи — на садовых участках. Всего за месяц появилось 124,9 тысячи новых квартир.

С начала года было построено 6,9 тысячи многоквартирных домов и 254,9 тысячи индивидуальных (в том числе 44,8 тысячи на садовых участках). Появилось 838,6 тысячи новых квартир. Возведено 64,4 млн кв.м жилья, в 2019 году, для сравнения, за тот же период появилось 63,5 млн кв.м.

"Важную роль в увеличении объемов сыграл прирост по вводу индивидуального жилищного строительства, — прокомментировал информацию Росстата вице-премьер Марат Хуснуллин. — Эти данные еще раз подтверждают, что в части развития ИЖС у нас большой потенциал. Именно поэтому сейчас мы ведем работу по развитию этого направления, в частности, создания специальных ипотечных продуктов. Также отмечу, что у нас есть задел для обеспечения сохранения показателей ввода по итогам года не ниже уровня 2019 года".