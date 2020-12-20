Владельцы элитного жилья в Москве возмутились налогам

Владельцев элитной недвижимости в центре российской столицы возмутил резкий рост налогов: например, за квартиру на Патриарших прудах он вырос на 20 тыс. рублей.

Журналистка Божена Рынска написала в Facebook, что ей «пришел налог 66 тыс. (рублей) за квартиру на Патриарших».

«По сравнению с прошлым годом подняли на 20 тыс. рублей. Это ад какой-то. Соседи тоже негодуют. Есть у кого недорогой юрист, который может оспорить кадастровую стоимость?», — спросила она у подписчиков.

Пользовательница Lyu Lu в комментариях к посту посоветовала журналистке «судиться», и «желательно коллективно, чтобы затраты на юриста хотя бы поделить».

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался , что за время пандемии коронавируса его продуктовый чек значительно вырос.

«Я и сам ощутил, что, грубо говоря, раньше мы закупались на 10 тысяч, а сейчас на 20», — заявил он, подчеркнув, что объемы покупаемой еды не увеличились.

Также продюсер недоволен ценами на медикаменты. На днях он покупал для своих знакомых препарат, который применяется для профилактики венозных тромбозов и тромбоэмболий, цена которого, по его словам, обычно варьируется от 2,7 до 3,5 тыс. рублей. Но в результате приобрел его по повышенным ценам.