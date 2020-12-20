Долгострои будут достраивать в России по-новому 

До Нового года депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении поправки к двум законам, которые изменят систему строительства долгостроев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Поправки предложили внести депутаты от Единой России, если их примут, то Фонд поддержки обманутых дольщиков будет самостоятельно достраивать проблемные дома. Часть помещений в дома планируют отдавать детям-сиротам, многодетным и тем, кто проживает в аварийных домах.
На профильном комитете Госдумы поправки были одобрены, а его председатель отметил, что изменения позволят предоставлять Фонду право на достройку домов.