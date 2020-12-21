Каждый пятый россиянин не имеет своего жилья

Каждый пятый россиянин признался, что не имеет своего жилья и снимает квартиру или комнату. Об этом свидетельствуют результаты исследования качества жизни жителей России, которое провели банк «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Как отмечается, 80,5% респондентов рассказали о наличии жилья в собственности. Почти половина опрошенных (48,4%) призналась, что купила его самостоятельно, четверти (23,8%) оно досталось в наследство, а еще 8,3% взяли его в ипотеку. 19,5% респондентов отметили, что собственного жилья они не имеют и снимают квартиру или комнату.

Вместе с тем подавляющее большинство граждан в целом довольно своими жилищными условиями. 44,6% оценили их как средние, 38,8% — как хорошие, еще 8% — как очень хорошие. Наименьшая доля респондентов оценила свои жилищные условия как плохие (5,7%) и очень плохие (2,9%).

При этом россияне считают наличие жилья в собственности одним из главных признаков высокого качества жизни. Так ответили 32% опрошенных. Чаще наличия собственного жилья к ключевым признакам качества жизни относили лишь наличие высокого дохода (41,6%), а также доступ к качественной медицине (70,4%).

Добавим, что исследование проводилось в октябре. В телефонном опросе приняли участие 1 503 респондента из всех федеральных округов, среди них 48% мужчин и 52% женщин.