Средний размер ипотеки в России вырос на 12%

Средняя сумма ипотечных кредитов, выданных российскими банками в ноябре 2020 года, составила 2,73 млн рублей, что почти на 300 тыс. рублей или на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в Москве средний размер ипотеки оказался рекордным и составил почти 6 млн рублей. После Москвы наибольшие суммы бюро зафиксировало в Московской области (4,27 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,53 млн рублей) и в Приморском крае (3,20 млн рублей)

"После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и смог превысить его, — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы".

Средняя сумма ипотечного кредита в России резко снизилась на фоне пандемии в апреле — до 2,37 млн рублей. Однако в целях поддержки граждан и строительной отрасли правительство вводило ряд мер, в частности была введена программа, позволяющая взять ипотечный кредит под 6,5% годовых. Начиная с мая средний ипотечный чек растет, и в августе он превысил уровень до начала пандемии (2,6 млн рублей) При этом с сентября темп роста среднего чека замедлился. Так, в сентябре он составил 2,71 млн рублей, в октябре 2,72 млн рублей, в ноябре — 2,73 млн рублей.

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в ноябре продемонстрировали Ставропольский (рост на 24,9%) и Приморский (+20,5%) края, Республика Саха (Якутия) (+17,2%) (среди 30 регионов РФ — лидеров ипотечного кредитования).