Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.60
92.00
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
73.00
89.50
Индексы и котировки Brent
50.52
+0.14 Золото
1873.19
+0.03 РТС
1335.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.12
1.2225
+0.0116
07.12
1.2108
18.12
10.12
26.11

Россиян предупредили о рисках поиска съемных квартир через соцсети 

Лера Букина 3 часа назад
Россиян предупредили о рисках поиска съемных квартир через соцсети
Фото: РИА Новости
Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин заявил РИА Недвижимость, что искать съемную квартиру через социальные сети опасно из-за наличия рисков, в частности, из-за отсутствия проверки юридической чистоты сделки. Об этом пишет «Прайм».
Он подчеркнул, что у социальных сетей нет главной гарантии безопасности — системы модерации. Она подразумевает проверку объявления с юридической стороны. Что касается специализированных ресурсов, то они, по его словам, всегда имеют возможность предоставить дополнительную информацию и документы, в том числе выписку из ЕГРН.
Кромочкин подсказал способ выявить обман. Он рекомендует самостоятельно проверять фотографии предлагаемого жилья с помощью поиска по изображениям. Однако, отмечает специалист, если изображение квартиры не нашлось на других сайтах, это еще не является гарантией безопасности.
Также он порекомендовал производить проверку документов о собственности уже на месте во время осмотра квартиры. Граждане должны помнить о том, что нельзя переводить залог за показ жилья. Кроме того, нельзя вносить денежные средства в качестве платы за проживание или комиссии риелтору, не ознакомившись с документами, которые подтверждают право собственности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году был зафиксирован повышенный спрос на загородные дома и падение интереса к аренде жилья в Москве. Это обусловлено ограничительными мерами, которые были приняты властями страны для борьбы с пандемией коронавируса.
Видео дня. Эксперты дали прогноз по курсу рубля
Комментарии
Недвижимость , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
00:42
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение