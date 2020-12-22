Россиян предупредили о рисках поиска съемных квартир через соцсети 

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин заявил РИА Недвижимость, что искать съемную квартиру через социальные сети опасно из-за наличия рисков, в частности, из-за отсутствия проверки юридической чистоты сделки. Об этом пишет «Прайм».

Он подчеркнул, что у социальных сетей нет главной гарантии безопасности — системы модерации. Она подразумевает проверку объявления с юридической стороны. Что касается специализированных ресурсов, то они, по его словам, всегда имеют возможность предоставить дополнительную информацию и документы, в том числе выписку из ЕГРН.

Кромочкин подсказал способ выявить обман. Он рекомендует самостоятельно проверять фотографии предлагаемого жилья с помощью поиска по изображениям. Однако, отмечает специалист, если изображение квартиры не нашлось на других сайтах, это еще не является гарантией безопасности.

Также он порекомендовал производить проверку документов о собственности уже на месте во время осмотра квартиры. Граждане должны помнить о том, что нельзя переводить залог за показ жилья. Кроме того, нельзя вносить денежные средства в качестве платы за проживание или комиссии риелтору, не ознакомившись с документами, которые подтверждают право собственности.