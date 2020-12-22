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Недвижимость сильно подорожает в 2021 году 

Павел Тиунов 4 часа назад
Недвижимость сильно подорожает в 2021 году
Фото: РИА Новости
С 1 января 2021 года застройщики запланировали масштабное повышение цен на жильё. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте одного из крупнейших девелоперов — группы компаний «ПИК».
Предприниматели предупредили своих потенциальных клиентов о том, что все проекты, которые в настоящее время реализует холдинг, близятся к своей финальной стадии. Именно поэтому цены на квартиры было решено поднять. Подорожание недвижимости уже состоялось 10 и 20 декабря. Очередное повышение цен запланировано на 1 января 2021 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии текущего года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость.
По подсчетам специалистов, доля инвестиционных сделок за последние шесть месяцев выросла почти на 40%. Девелоперы не ожидали прихода такого количества инвесторов, отметил зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. В Центробанке подчеркнули, что в результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.
Частные дома могут также подорожать в будущем году. По мнению экономиста Виталия Калугина, причиной тому может стать программа льготной ипотеки на загородную недвижимость. Калугин назвал государственную инициативу «медвежьей услугой». Он припомнил, что после появления льготной ипотеки на городские квартиры в новостройках стоимость квадратного метра значительно подросла. В случае с загородной недвижимостью вероятно повторение ситуации, отметил эксперт. Цены вырастут примерно на 15-20%, заявил Калугин. Экономист допустил, что инициативу изначально могли пролоббировать застройщики коттеджных поселков в целях собственного обогащения. Он подчеркнул, что загородные дома сегодня уже стоят совсем недешево. При этом Калугин нашел плюс в программе: государство, по его словам, наконец обратило внимание на более комфортное, в отличие от квартир, жилье.
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Комментарии 1
Недвижимость , Антон Павлов , Абсолют Банк , Группа компаний ПИК , Центральный банк России
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