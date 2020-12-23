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Сбербанк объяснил, почему в России дорожает жилье 

Прайм 4 часа назад
Система эскроу-счетов и льготная ипотека вызвали рост цен на жилье
Фото: © РИА Новости. Андрей Попов
Основным драйвером роста цен на жилье в России в настоящее время является сокращение предложения на рынке, дополнительными факторами выступают введенная в прошлом году система эскроу-счетов и льготная ипотека под 6,5%, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Важно отметить элемент, который действительно влияет на стоимость жилья. Во-первых, рост цен начался до появления льготной ипотеки. Во-вторых, драйвером роста больше является соотношения количества спроса и предложения. Мы видим, что предложение сокращается, а на сокращении предложения происходит рост цены", — сказал он, комментируя вопрос о росте цен на жилье в России.

В то же время Царев отмечает, что по целому ряду параметров в России цены все еще ниже уровней 2018 года. "Тут надо учитывать инфляцию и введение системы эскроу-счетов. Поэтому смотреть от нижней точки цены не совсем корректно. От нижней точки рост существенный, но он начался до льготной ипотеки, примерно, во время введения эскроу", — поясняет зампред правления Сбербанка.
Наконец, влияние на рост цен оказала и введенная в 2020 году льготная ипотека под 6,5%, говорит топ-менеджер, однако добавляя, что это не основной фактор. Царев указывает, что льготная ипотека помогла "раскачать" первичный рынок и дала возможность застройщикам продолжить работу в сложный период. Ее отмена отразится на рынке: хотя цена на жилье не снизится, его доступность станет меньше.

"Я думаю, нужно предпринимать усилия для увеличения объемов строительства. Именно наличие большого объема предложений на рынке жилья — баланс спроса и предложения прежде всего будет способствовать стабилизации цен", — уверен зампред правления Сбербанка.

По его прогнозу, отношение ипотеки к ВВП в России по итогам года вырастет примерно до уровня менее 9%. "В развитых странах он далеко за 20-30%, это несоизмеримо. Потому уровень проникновения ипотеки в России существенно ниже, чем в других странах. Это говорит о том, что ее можно и нужно дальше развивать. Мы считаем, что по мере того, как ставки снижались и будут снижаться, спрос населения на ипотеку будет только расти", — заключил Царев.
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Недвижимость , Кирилл Царев , Сбербанк России , РИА Новости
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