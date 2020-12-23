Реновацию жилья предложили распространить по всей России

Государственная Дума вместе с правительством обсуждают возможность введения реновации жилья на всей территории Российской Федерации. Это обсуждается во время проработки изменений в Градостроительный кодекс.

«Закон даст возможность объединить средства из федерального бюджета, инвесторов и застройщиков для решения застарелой проблемы», — заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев.

Депутаты выступили с инициативой ввести льготу для граждан, которые попадут под расселение. Им предлагается дать отсрочку от взносов за капитальный ремонт в течение года.

Федяев также подчеркнул, что данная мера позволит расселить жителей аварийных домов, на которые не хватает средств из федерального и регионального бюджетов, пишет «Парламентская газета».