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Реновацию собираются распространить по всей России 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Реновацию жилья предложили распространить по всей России
Фото: РИА Новости
Государственная Дума вместе с правительством обсуждают возможность введения реновации жилья на всей территории Российской Федерации. Это обсуждается во время проработки изменений в Градостроительный кодекс.

«Закон даст возможность объединить средства из федерального бюджета, инвесторов и застройщиков для решения застарелой проблемы», — заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев.

Депутаты выступили с инициативой ввести льготу для граждан, которые попадут под расселение. Им предлагается дать отсрочку от взносов за капитальный ремонт в течение года.
Федяев также подчеркнул, что данная мера позволит расселить жителей аварийных домов, на которые не хватает средств из федерального и регионального бюджетов, пишет «Парламентская газета».
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Недвижимость , Павел Федяев , Госдума , Парламентская газета
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