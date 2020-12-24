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Названы города с самым высоким ростом цен на новостройки 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Названы города с самым высоким ростом цен на новостройки
Фото: Прайм
Кемерово, Мурманск, Хабаровск, Тула и Набережные Челны стали лидерами по удорожанию новостроек среди крупных российских городов, они показали рост стоимости квадратного метра на 30-33% с начала 2020 года, говорится в сообщении портала "Мир квартир".
Портал проанализировал рынок в 70 городах страны с населением более 300 тысяч человек. В сообщении указывается, что в Москве рост цен составил 17% — до 260 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье в Подмосковье прибавило 14,3% — до 111 тысяч рублей за "квадрат". В Санкт-Петербурге цены выросли на 18,8% — до 150 тысяч рублей. Однако в лидерах оказались Кемерово (+32,9%, рост до 59 тысяч рублей), Мурманск (+32,5%, до 67 тысяч рублей), Хабаровск (+30,7%, до 106 тысяч рублей), Тула (+30,6%, до 72,5 тысячи рублей) и Набережные Челны (+30%, до 65,7 тысячи рублей).
В целом, учитывая рынок жилья в 70 городах, средняя цена "квадрата" поднялась на 19%.

"Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой — она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам поднять цены. К тому же рынок новостроек все больше переходит на проектное финансирование, что дает девелоперам большой запас прочности и позволяет не в такой степени зависеть от превратностей спроса. Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара", — уточняется в сообщении.

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