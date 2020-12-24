Россияне потратили на жилье в Турции 4,6 млрд рублей

За последние полгода россияне потратили на жильё в Турции около 4,6 млрд рублей, оценил портал Turk.Estate. В среднем один объект обходился примерно в 3 млн рублей.

Аналитики отметили, что третий месяц подряд в Турции заключается более 400 сделок с россиянами. РФ — третья в рейтинге стран, жители которых наиболее часто покупают турецкую недвижимость. Впереди только Ирак и Иран.

«Начиная с мая наши соотечественники приобрели в Турецкой Республике более 1500 объектов. Учитывая среднюю стоимость объекта — 3 млн рублей, — россияне потратили на жильё в Турции за полгода около 4,6 млрд рублей», — приводит «Лента.ру» слова аналитиков.

В целом в ноябре 2020 года в Турции число сделок по недвижимости с иностранцами выросло на 24% год к году. При этом за 11 месяцев года количество таких сделок сократилось до 36 400 (–9,5%). Чаще всего иностранцев интересует жильё в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Ранее сообщалось, что в Турции в 2021 году ожидают наплыва российских туристов. Их поток может увеличиться на 20–25% благодаря успехам в области разработки вакцин.