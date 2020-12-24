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«Инград» полностью перейдет на эскроу до конца 2021 года 

РИА Недвижимость 3 часа назад
«Инград» полностью перейдет на эскроу до конца 2021 года
Фото: ГК "Инград"
Девелопер "Инград" планирует завершить переход на работу по эскроу в 2021 году, говорится в сообщении девелопера.

"Инград" в числе первых начала подготовку к проектному финансированию — с декабря 2018 года. В старых правилах осталось меньше половины проектов компании. Это связано с высокой степенью их готовности и объемом проданных площадей. По схеме эскроу компания реализует семь метров из десяти в своих жилых кварталах", — указывается в нем.

Как добавляется в сообщении, по эскроу реализуются корпуса в восьми проектах, к которым в 2020 году добавились два жилых квартала в Подмосковье. Это третья очередь жилого квартала Vesna и крупный проект вблизи деревни Челобитьево. Для строительства последнего банк "Дом.РФ" и "Инград" заключили сделку на рынке проектного финансирования на 60,5 миллиарда рублей.
"Инград" специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт— и бизнес-класса в московском регионе. Компанию контролирует основной бенефициар Московского кредитного банка Роман Авдеев.
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Комментарии
Недвижимость , Роман Авдеев , Московский кредитный банк
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