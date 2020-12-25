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На рынке ипотеки произошел «разворот» 

Прайм и ещё 1 4 часа назад
В России впервые с апреля снизился средний размер ипотеки
Фото: РИА Новости
Средний размер ипотеки в России в ноябре снизился впервые с апреля текущего года — на 0,3%, до 2,914 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
По данным компании, россияне в прошлом месяце в среднем брали в банках на покупку жилья 2,91 миллиона рублей против 2,92 миллиона рублей в октябре. При этом в предыдущие шесть месяцев средний размер ипотеки постоянно увеличивался.

"Динамика в целом в течение года является положительной — за последние 12 месяцев показатель увеличился на 10,6%. Единственным негативным периодом для показателя явился апрель текущего года, когда значение средней суммы кредита снизилось сразу более чем на 11%, что явилось следствием введенных в стране ограничений", — напоминает гендиректор компании Олег Лагуткин.

Однако "разворот" в ноябре делает маловероятным преодоление рубежа в 3 миллиона рублей, что аналитики ждали от рынка еще в сентябре.

"До конца года вряд ли средняя сумма ипотечного кредита превысит психологический рубеж в 3 миллиона рублей. Так например, в декабре 2019 года значение средней суммы ипотечного кредита практически не изменилось", — ожидает Лагуткин.

Согласно данным ЦБ, банки в октябре обновили рекорд по выдаче ипотеки: было оформлено 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей. Таким образом количество выданных в октябре ипотечных кредитов выросло на 6,8%, а объем выданных кредитов — на 8,5%. В результате долги граждан по кредитам на покупку жилья по итогам октября выросли на 3,4% — до 8,86 триллиона рублей.
Ажиотажный спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%. В октябре правительство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято в конце первого полугодия следующего года. При этом Банк России отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
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Недвижимость , Ипотека , Антон Силуанов , Олег Лагуткин , Центральный банк России , РИА Новости
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