В России впервые с апреля снизился средний размер ипотеки

Средний размер ипотеки в России в ноябре снизился впервые с апреля текущего года — на 0,3%, до 2,914 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

По данным компании, россияне в прошлом месяце в среднем брали в банках на покупку жилья 2,91 миллиона рублей против 2,92 миллиона рублей в октябре. При этом в предыдущие шесть месяцев средний размер ипотеки постоянно увеличивался.

"Динамика в целом в течение года является положительной — за последние 12 месяцев показатель увеличился на 10,6%. Единственным негативным периодом для показателя явился апрель текущего года, когда значение средней суммы кредита снизилось сразу более чем на 11%, что явилось следствием введенных в стране ограничений", — напоминает гендиректор компании Олег Лагуткин.

Однако "разворот" в ноябре делает маловероятным преодоление рубежа в 3 миллиона рублей, что аналитики ждали от рынка еще в сентябре.

"До конца года вряд ли средняя сумма ипотечного кредита превысит психологический рубеж в 3 миллиона рублей. Так например, в декабре 2019 года значение средней суммы ипотечного кредита практически не изменилось", — ожидает Лагуткин.

Согласно данным ЦБ, банки в октябре обновили рекорд по выдаче ипотеки: было оформлено 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей. Таким образом количество выданных в октябре ипотечных кредитов выросло на 6,8%, а объем выданных кредитов — на 8,5%. В результате долги граждан по кредитам на покупку жилья по итогам октября выросли на 3,4% — до 8,86 триллиона рублей.