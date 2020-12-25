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Льготную ипотеку могут продлить для отдельных регионов 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Минстрой допустил продление льготной ипотеки для отдельных регионов
Фото: ТАСС
Программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года могут продлить для отдельных регионов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы очень тесно сотрудничаем с Центральным банком, с Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной конкретно обсуждаем этот вопрос. Понимаем, что программу надо продлевать, но в каком виде — детали мы доработаем», — заявил он.

По словам Хуснуллина, механизм будет установлен к 1 июля в зависимости от множества факторов, в том числе доступности жилья и влияния коронавируса.
В то же время зампред отметил, что в Москве льготная программа ипотеки спровоцировала необоснованный рост цен на жилье, потому что больше людей стали покупать квартиры.
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Недвижимость , Марат Хуснуллин , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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