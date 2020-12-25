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Ранчо Майкла Джексона продали за $22 млн 

Секрет Фирмы 38 минут назад
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Фото: Reuters
В Калифорнии продали ранчо «Неверленд», которое принадлежало известному певцу Майклу Джексону. Стоимость сделки составила $22 млн Покупателем стал миллиардер Рон Бёркл. В 2000-х он был советником Джексона по деловым вопросам.
Майкл Джексон купил ранчо в 1987 году за $19,5 млн Название «Неверленд» оно получило в честь сказочной страны из произведений про Питера Пена. Музыкант построил аттракционы на территории ранчо и сделал его открытым. В 2007 году Джексон расстался с «Неверлендом» за $22,5 млн из-за долгов.
За несколько лет ранчо серьёзно подешевело — в 2016 году оно оценивалось в $100 млн, в 2017-м — уже $67 млн В итоге сумма сделки с Бёрклом оказалась в три раза меньше. За $22 млн ему достались:
  • главное здание площадью почти 1200 кв. м;
  • бассейн площадью почти 350 кв. м;
  • здание с кинотеатром на 50 мест и танцевальной студией;
  • железнодорожная станция в стиле Disney. Аттракционы после смерти Джексона были разобраны.
Поместье Джексона получило новый виток известности после выхода фильма «Покидая "Неверленд"». В нём Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказали, что якобы подверглись сексуальному насилию со стороны артиста на территории ранчо. В ответ близкие Майкла Джексона опровергли обвинения певца в фильме «Напрямую из "Неверленда"».
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Комментарии 2
Недвижимость , Майкл Джексон , Уэйд Робсон , Walt Disney
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