Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн

В Калифорнии продали ранчо «Неверленд», которое принадлежало известному певцу Майклу Джексону . Стоимость сделки составила $22 млн Покупателем стал миллиардер Рон Бёркл. В 2000-х он был советником Джексона по деловым вопросам.

Майкл Джексон купил ранчо в 1987 году за $19,5 млн Название «Неверленд» оно получило в честь сказочной страны из произведений про Питера Пена. Музыкант построил аттракционы на территории ранчо и сделал его открытым. В 2007 году Джексон расстался с «Неверлендом» за $22,5 млн из-за долгов.

За несколько лет ранчо серьёзно подешевело — в 2016 году оно оценивалось в $100 млн, в 2017-м — уже $67 млн В итоге сумма сделки с Бёрклом оказалась в три раза меньше. За $22 млн ему достались:

главное здание площадью почти 1200 кв. м;

бассейн площадью почти 350 кв. м;

здание с кинотеатром на 50 мест и танцевальной студией;

железнодорожная станция в стиле Disney. Аттракционы после смерти Джексона были разобраны.