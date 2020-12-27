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Юристы рассказали, кому нельзя сдавать квартиру в аренду 

Прайм и ещё 2 5 часов назад
Кому нельзя сдавать квартиру в аренду
Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко
Главный критерий успешной сдачи квартиры в аренду — сдавать ее тем, кому она подходит. В этом случае проблем быть не должно. Однако все же лучше подготовить квартиру для сдачи, убрав весь эксклюзив из интерьера. Риски можно обговорить с квартиросъемщиком заранее, чтобы обойтись без конфликтных ситуаций, рассказал агентству "Прайм" риелтор, основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.
По его словам, "недостатками" в глазах арендодателей могут оказаться самые разные вещи — животные, дети, и даже… запахи блюд, которые готовит арендатор. Но главные риски, на которые обращают внимание — возможная порча имущества и несвоевременные арендные платежи. Кое-что из этого можно прописать в договоре, но при этом важно его правильно составить.
Конечно, никаких прямых запретов на сдачу квартиры кому бы то ни было не существует. Гражданский Кодекс устанавливает принцип свободы договора — это надо иметь в виду при выборе контрагента для заключения договора аренды квартиры. И крайне важно правильно оформить договорные отношения с квартиросъёмщиком, рассказала в свою очередь адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
"Самый важный юридический совет при сдаче в аренду квартиры — внимательно отнестись к оформлению договорных отношений с квартиросъёмщиком", — указала она. Договор аренды или найма жилого помещения позволяет защитить права не только арендатора, но и арендодателя. Арендодателем при этом может выступать только собственник квартиры или "лицо, уполномоченное собственником в установленном порядке". В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие идентифицировать имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. Он заключается в письменной форме и возможен на определенный срок, но не более, чем на 5 лет.
Договор аренды квартиры подлежит государственной регистрации. Чтобы избавить себя от необходимости проходить эту процедуру, арендаторы и арендодатели на практике заключают договор сроком на 11 месяцев с возможностью его продления на прежних условиях. Стороны договора (как арендодатель, так и арендатор) могут отказаться от договора, уведомив другую сторону за три месяца. Важно отметить и то, что в договоре аренды жилого помещения указываются и все члены семьи, совместно проживающие с квартиросъёмщиком, а вселение новых жильцов, даже временных допускается только с согласия арендодателя.

"Закон предусматривает и возможность досрочного расторжения договора аренды квартиры в судебном порядке, если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению (то есть не для цели проживания в нём), либо систематически нарушают права и интересы соседей", — отметила Ермолаева. Основанием для досрочного расторжения может быть и просрочка арендной платы.

Но, конечно, все это должно быть грамотно прописано в договоре. "Поэтому при принятии решения о сдаче в аренду квартиры необходимо составить договор грамотно и проконсультироваться с юристом", — советует она.
Как отметил Яшенков, риски с "коммуналкой" есть вообще всегда, в случае если собственник сам за нее не платит. "Наша правовая система не защищает собственника вне зависимости от ценовой̆ категории объекта. Риск можно несколько снизить только с помощью продуманного договора, депозита и диалога между сторонами", — заключил эксперт.
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