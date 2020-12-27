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Жилье на вторичном рынке в России подорожало на 10,3% за год 

Майк Габриелян 2 часа назад
Средняя цена вторичного жилья в российских городах-миллионниках за год выросла на 10,3%, и составила 82 200 рублей за кв.м. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка.
В декабре рост цен наблюдался во всех городах, но заметнее всего жилье подорожало в Омске — на 20,6% (56 200 рублей за квадрат) и Новом Уренгое — на 27,9%, (129 500 рублей).
В Москве вторичка подорожала на 12,6% за год и сейчас стоит в среднем 210 400 рублей за кв.м. Самое высокобюджетное направление, за исключением центра города, — ЗАО: 290 тыс. руб. за 1 кв. м.
Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что в следующем году покупатели начнут уходить с первичного рынка недвижимости на вторичный. Он отметил, что новостройки часто сейчас стоят дороже готового жилья. В январе и феврале рынок ждет традиционный сезон низкого спроса, когда собственники готовы на скидки. Но часть экспертов ждет стагнации: на рынок продолжает влиять льготная ипотека, начинают появляться квартиры, которые были куплены на стадии строительства для перепродажи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Крыму резко выросли цены на квартиры.
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Недвижимость , Видео , Алексей Попов
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