Средняя цена вторичного жилья в российских городах-миллионниках за год выросла на 10,3%, и составила 82 200 рублей за кв.м. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рынка.

В декабре рост цен наблюдался во всех городах, но заметнее всего жилье подорожало в Омске — на 20,6% (56 200 рублей за квадрат) и Новом Уренгое — на 27,9%, (129 500 рублей).

В Москве вторичка подорожала на 12,6% за год и сейчас стоит в среднем 210 400 рублей за кв.м. Самое высокобюджетное направление, за исключением центра города, — ЗАО: 290 тыс. руб. за 1 кв. м.

Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что в следующем году покупатели начнут уходить с первичного рынка недвижимости на вторичный. Он отметил, что новостройки часто сейчас стоят дороже готового жилья. В январе и феврале рынок ждет традиционный сезон низкого спроса, когда собственники готовы на скидки. Но часть экспертов ждет стагнации: на рынок продолжает влиять льготная ипотека, начинают появляться квартиры, которые были куплены на стадии строительства для перепродажи.