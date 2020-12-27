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2,7 млрд рублей за квартиру: в «Авито» рассказали о самой дорогой недвижимости Москвы 

Майк Габриелян 3 часа назад
В «Авито» рассказали о самой дорогой недвижимости Москвы
Фото: РИА Новости
Стало известно о самых дорогих квартирах столицы, продающихся в декабре. Квартира-рекордсмен обойдется в 2,7 млрд рублей. Жилье в 900 кв. м расположено около Патриарших прудов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Авито недвижимость».
Панорамная квартира с двумя террасами находится на восьмом этаже в доме в Гранатном переулке. Площадь пентхауса — 900 кв. м. Цена квадрата — 3 млн рублей, что сравнимо с ценой квартиры в 50 кв. метров в Приволжье.
Самые дорогие апартаменты обойдутся в 2,6 млрд рублей, они расположены в небоскребе «Москва-Сити».
Третье место занял особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники за 2,3 млрд рублей. Это трехэтажный дом площадью 2,6 тыс. кв. м с чердаком, подвалом и подземным паркингом.
Москва традиционно остается городом с самыми высокими ценами на недвижимость в мире.
Ранее «Рамблер» сообщал о трёх самых дорогих квартирах в Москве, продающихся в ноябре.
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