Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
72.90
89.18
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

В ФАС придумали, как снизить цены на квартиры 

Ura.Ru 4 часа назад
В России нашли способ снизить цены на квартиры
Фото: ТАСС
В России могут ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода. Это поможет в борьбе с ростом цен на квартиры. С предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ранее московские застройщики пожаловались на резкий рост цен на арматуру, изготавливаемую из стали. По их данным, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за этого повышается стоимость жилья.

«С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию», — цитирует РБК представителя ФАС.

Предлагается ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров. Так, если пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости, то стальная заготовка будет облагаться пошлиной 13%, а сама арматура — 12%. При этом в службе уточнили, что причина резкого роста цен на стальную продукцию — восстановление спроса во всем мире и особенно в Китае.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость квартир в строящихся домах в этом году выросла практически во всех крупных городах России. По данным риэлторов, средняя цена квадратного метра увеличилась на 19,2% и составила почти 71 тысячу рублей.
Видео дня. В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году
Ura.Ru: последние новости
Реновацию жилья обещают сделать всероссийской. Претенденты на переселение получат льготу Реновацию жилья обещают сделать всероссийской. Претенденты на переселение получат льготу Исполнение бюджета РФ может стать минимальным за последние 13 лет Исполнение бюджета РФ может стать минимальным за последние 13 лет В Госдуме сообщили о сюрпризе для пенсионеров в 2021 году В Госдуме сообщили о сюрпризе для пенсионеров в 2021 году
Комментарии
Недвижимость , ФАС , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение