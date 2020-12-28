В России нашли способ снизить цены на квартиры

В России могут ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода. Это поможет в борьбе с ростом цен на квартиры. С предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее московские застройщики пожаловались на резкий рост цен на арматуру, изготавливаемую из стали. По их данным, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за этого повышается стоимость жилья.

«С целью стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию», — цитирует РБК представителя ФАС.

Предлагается ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию — от сырья до готовых товаров. Так, если пошлина на лом будет введена в размере 15% от стоимости, то стальная заготовка будет облагаться пошлиной 13%, а сама арматура — 12%. При этом в службе уточнили, что причина резкого роста цен на стальную продукцию — восстановление спроса во всем мире и особенно в Китае.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость квартир в строящихся домах в этом году выросла практически во всех крупных городах России. По данным риэлторов, средняя цена квадратного метра увеличилась на 19,2% и составила почти 71 тысячу рублей.