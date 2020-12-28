В России подешевела посуточная аренда квартир 

Средняя ставка посуточной аренды в карантинный период в наиболее крупных городах России упала на 17%, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Циан»

В декабре 2019 года была возможность арендовать квартиру в среднем за 2,48 тысяч рублей, а уже в апреле-мае 2020 года — за 2,07 тысяч рублей, говорится в исследовании. Также после того как ограничительные меры были сняты, средняя ставка систематически восстанавливалась, достигнув в августе 2,37 тысяч рублей. Многие граждане России путешествовали по стране, что привело к повышению спроса на посуточную аренду жилья.

Специалисты пришли к выводу, что рынок посуточной аренды не смог восстановиться и вернуться к прошлогодним докризисным показателям.

Лишь в трех крупных городах России, так как Краснодар, Челябинск и Казань, текущая ставка посуточной аренды оказалась выше той, что была в прошлом году. Отмечается, что Краснодарский край — лидер по спросу и активности на рынке. Это обусловлено желанием людей уехать ближе к морю в период ограничений. Ставка посуточной аренды в Краснодаре возросла по сравнению с прошлым годом на 5%. В Москве показатель ниже прошлогоднего на 7%, в Санкт-Петербурге — на 2%.