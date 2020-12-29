Интерес россиян к покупке жилья за рубежом вырос на 50%

Интерес россиян в 2020 году к покупке недвижимости за границей ради получения вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства увеличился на 50%. В 2021 году он возрастёт ещё на 15–30%, если не последуют новые ограничения из-за коронавируса.

Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что зарубежная недвижимость позволяет россиянам сохранить инвестиции в еврозоне.

Также россияне получают ВНЖ, чтобы иметь свободу передвижений в любой ситуации, считают эксперты, опрошенные изданием. Кроме того, многие россияне понимают, что с расширением возможностей удалённой работы, жить теперь можно на любом континенте.