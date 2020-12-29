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Интерес россиян к покупке жилья за рубежом за год вырос на 50% 

News.ru 5 часов назад
Интерес россиян к покупке жилья за рубежом вырос на 50%
Фото: РИА Новости
Интерес россиян в 2020 году к покупке недвижимости за границей ради получения вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства увеличился на 50%. В 2021 году он возрастёт ещё на 15–30%, если не последуют новые ограничения из-за коронавируса.
Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что зарубежная недвижимость позволяет россиянам сохранить инвестиции в еврозоне.
Также россияне получают ВНЖ, чтобы иметь свободу передвижений в любой ситуации, считают эксперты, опрошенные изданием. Кроме того, многие россияне понимают, что с расширением возможностей удалённой работы, жить теперь можно на любом континенте.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самой популярной страной для переезда среди российских пользователей Яндекса стали Соединённые Штаты Америки (169 193 запроса в 2020 году). Далее идут Канада (155 121) и Германия (131 161). Они привлекают вероятных переселенцев со всего мира программами для мигрантов, рабочими местами и стабильной экономикой.
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