Жители Санкт-Петербурга скупили жилье за городом 

Петербуржцы скупили загородную недвижимость — за девять месяцев 2020 года на первичном рынке было реализовано 7,2 тысячи объектов (участки, коттеджи, таунхаусы). Данный показатель на 35 процентов выше итогов всего 2019 года. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные риелторов.

Самыми популярными направлениями для покупки УБП (участков без подряда) стали Всеволожский район, Грузино, Стеклянный, Вартемяги, Касимово и Разметелево. Для приобретения дорогих коттеджей жители Санкт-Петербурга чаще обращали внимание на Репино-Ленинское, Белоостров, Солнечное, Энколово и Петергоф. Горожане, которые хотели обзавестись более бюджетным вариантом, останавливали свой выбор на Вартемягах, Агалатово, поселке им. Морозова, Аннино и Ропше. Самые «таунхаусные» локации — Вартемяги и Федоровское.

Больше всего жилья приобретают в поселках, которые расположены максимум в 40 километрах от Петербурга. На эту зону приходится 97 процентов сделок с таунхаусами и 82 процента сделок с домовладениями. УБП в данном районе, как говорят специалисты, заканчиваются, поскольку на сделки с участками здесь в текущем году пришлось 65 процентов от общего объема, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 72 процента.

В качестве причин подобной динамики риелторы называют пандемию коронавируса, когда люди хотели провести карантин на природе, а также закрытые границы других стран и регионов России. При поиске недвижимости учитывались близость социальной инфраструктуры, хорошая транспортная доступность и не слишком большое расстояние до работы и мест отдыха.