Сочи предрекли дефицит дешевого жилья 

Сочи может превратиться в элитный город по уровню цен на жилые объекты. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

«Сегодня в Сочи строят и дорогое, и доступное жилье, — отметил специалист. — Есть разные предложения, на любой вкус и кошелек. Как правило, новые жилые объекты имеют статус выше, чем экономкласс. Это связано с ростом цен на земельные участки и дефицитом хороших пятен под застройку. Эти факторы привели к тому, что застройщикам просто финансово невыгодно строить дешевые дома». Флутков сообщил, что в Сочи уже появился некоторый перекос в сторону более дорогих проектов, и предрек городу нехватку доступного жилья.

По словам эксперта, в настоящее время в городе еще возводится много домов массового спроса, но большинство из них появляются на значительном удалении от моря. «В Сочи нет переоцененных и недооцененных локаций. Все условия продажи диктует рынок. Если объект по заявленной цене покупают, значит он не переоценен», — добавил Флутков.