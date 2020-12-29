Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

Сочи предрекли дефицит дешевого жилья 

Lenta.ru 4 часа назад
Сочи предрекли дефицит дешевого жилья
Фото: РИА Новости
Сочи может превратиться в элитный город по уровню цен на жилые объекты. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.
«Сегодня в Сочи строят и дорогое, и доступное жилье, — отметил специалист. — Есть разные предложения, на любой вкус и кошелек. Как правило, новые жилые объекты имеют статус выше, чем экономкласс. Это связано с ростом цен на земельные участки и дефицитом хороших пятен под застройку. Эти факторы привели к тому, что застройщикам просто финансово невыгодно строить дешевые дома». Флутков сообщил, что в Сочи уже появился некоторый перекос в сторону более дорогих проектов, и предрек городу нехватку доступного жилья.
По словам эксперта, в настоящее время в городе еще возводится много домов массового спроса, но большинство из них появляются на значительном удалении от моря. «В Сочи нет переоцененных и недооцененных локаций. Все условия продажи диктует рынок. Если объект по заявленной цене покупают, значит он не переоценен», — добавил Флутков.
Ранее сообщалось, что спрос на недвижимость в Сочи за 11 месяцев 2020 года — с января по ноябрь — вырос более чем на 25 по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Стоимость квартир на этом фоне увеличилась на 30-50 процентов, а в ряде случаев — на рекордные 100 процентов.
Видео дня. С 1 января в России вступят в силу новые правила и законы
Последние новости
Путин согласился подумать об индексации пенсий работающих пенсионеров Путин согласился подумать об индексации пенсий работающих пенсионеров Обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджеру Карине Цуркан вынесли приговор Обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджеру Карине Цуркан вынесли приговор В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение