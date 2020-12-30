Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на жилье в 2021 году

В 2021 году стоимость жилья в России будет продолжать повышаться, но динамика замедлится и не превысит 12%, заявили РИА Недвижимость эксперты. По словам главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, в следующем году прирост на вторичном рынке составит 6-8%, а на первичном — 7-9%, пишет «Прайм».

По мнению руководителя направлений первичной и загородной недвижимости компании «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева , в первом полугодии 2021 года потребительский спрос плавно будет падать. Затем последует замедление роста цен на жилье. Речь, по его словам, идет о новостройках и вторичной недвижимости.

«На первичном рынке темпы повышения цен, скорее, не превысят 7%, а на вторичном — будут приблизительно равны уровню инфляции», — подчеркнул он.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что на развитие ценовой ситуации будет влиять перспектива продления льготной ипотеки. Так, он ожидает повышения цен на первичном рынке около 10-12%, на вторичном — 5-7%.

Основной драйвер роста цен в прошедшем году — программа льготной ипотеки на новостройки, считают эксперты. Они также предполагают, что она будет оказывать влияние на ценовую ситуацию и в 2021 году.

Кирюхина отметила, что при отмене льготной ипотеки после 1 июля 2021 года резкого спада спроса не ожидается, но в основном он будет сконцентрирован в первой половине 2021 года.

Павел Луценко считает, что если ипотека с господдержкой будет отменена, повышение цен будет продолжаться с медленной скоростью. Он подчеркнул, что рост будет на уровне инфляции, поскольку спрос со стороны потребителей, по его мнению, упадет.