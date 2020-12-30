Путин подписал закон о всероссийской реновации

Согласно закону, субъекты получают право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Степень изношенности зданий будут определять на местах: например, под реновацию может попасть дом, капитальный ремонт которого требует больших затрат, а не только аварийный. Для участия в программе необходимо согласие собственников — две третьих голосов жильцов. Для выхода из программы порог ниже — более одной трети голосов.

Инициатива также предполагает, что в случае расселения жильцам предоставят равноценное по рыночной стоимости жилье либо выплатят денежную компенсацию. Собственникам должны возместить и все убытки, причиненные из-за изъятия жилого помещения, включая упущенную выгоду.