Жилье в России может подешеветь вслед за укреплением рубля

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Эксперты назвали условия для стабилизации и снижения цен на квартиры в России. Об этом сообщает издание URA.RU.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко полагает, что жилье может даже подешеветь на 10%. При этом в условиях рыночной экономики государство не сможет искусственно регулировать цены на жилье.

«Если рубль будет более-менее укрепляться, то цены стабилизируются», — сказала Радченко.

Глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов согласен, что вмешательство властей в сферу недвижимости маловероятно. Он считает, что нужны меры, стимулирующие объем предложения на рынке.

«…Рассмотреть вопрос поэтапного раскрытия эскроу-счетов, комплексного обеспечения инфраструктурой районов жилой застройки», — предложил эксперт.

Хусаинов отметил, что у застройщиков должны быть гарантии стабильного спроса для запуска новых объектов, а для этого в поддержке нуждаются покупатели.