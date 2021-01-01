Эксперт: цены на жилье упадут в случае укрепления рубля

Эксперты, опрошенные изданием Ura.ru, назвали условия, при которых цены на недвижимость в России пойдут вниз. Речь о курсе рубля и комплексной поддержке застройщиков.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко уверена, что главный фактор, способный остановить рост цен на квартиры и даже обернуть процесс вспять, — это укрепление национальной валюты. Если рубль упрочит свои позиции на международном рынке, цены стабилизируются, отметила эксперт. По ее словам, не исключено, что российской недвижимости удастся даже подешеветь на 10%. Радченко добавила, что рыночная экономика не позволяет государству искусственно регулировать цены на жильё.

Того же мнения придерживается директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов . При этом он отметил, что решить проблему можно только увеличением предложения, то есть предприниматели должны начать активно строить новые объекты. Однако в этом случае застройщикам не обойтись без помощи государства, заявил эксперт. Он подчеркнул, что бизнесмены нуждаются в поддержке. Власти со своей стороны могли бы, например, упростить процесс оформления документов, необходимых для запуска новых проектов, и решить вопросы с обеспечением объектов инфраструктурой. При этом необходимо поддерживать и потенциальных покупателей, чтобы предприниматели были обеспечены стабильным спросом, резюмировал Хусаинов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии текущего года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. По подсчетам специалистов, доля инвестиционных сделок за последние шесть месяцев выросла почти на 40%. В результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.

Частные дома могут также подорожать в будущем году. По мнению экономиста Виталия Калугина, причиной тому может стать программа льготной ипотеки на загородную недвижимость. Калугин назвал государственную инициативу «медвежьей услугой». Он припомнил, что после появления льготной ипотеки на городские квартиры в новостройках стоимость квадратного метра значительно подросла. В случае с загородной недвижимостью вероятно повторение ситуации, отметил эксперт. Цены вырастут примерно на 15-20%, заявил Калугин.