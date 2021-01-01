Дачникам усложнили правила разведения костров 

С 1 января 2021 года в силу вступили новые требования к разведению костров на садовых участках, сообщает РБК. Речь об огне для приготовления пищи и для утилизации сухой листвы.

Новые правила введены постановлением правительства о мерах противопожарной безопасности. Согласно документу, желающие, например, пожарить шашлык должны обязательно использовать «специальные несгораемые емкости» (мангалы, жаровни, грили и т.д.). Их следует ставить не ближе 5 метров от любой постройки (дом, сарай и т.д.).

Когда костер нужен для того, чтобы сжечь сухую траву, листву или ветки, дачники должны приготовить металлический бак (бочку) ёмкостью не более 1 кубометра, который можно накрыть крышкой, или вырыть яму диаметром 1 метр и глубиной 30 сантиметров. Жечь природный мусор в яме нельзя ближе 50 метров до ближайшей постройки, ближе 100 метров до хвойного леса и ближе 30 метров до лиственных деревьев. Ближайшие 10 метров территории, прилегающие к яме, должны быть очищены от сухостоя, а сама яма окопана 40-сантиметровой траншеей. Требования для костров в бочкх не так суровы: траншею можно не копать, сухостой убрать в пределах 2 метров, к хвойному лесу нельзя приближаться более, чем на 25 метров, к лиственному — на 15 метров.

Нарушителям указанных правил грозит наказание в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. Если известно, что игнорирование требований противопожарной безопасности стало причиной возгорания взыскание составит 5 тысяч рублей.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», в России вступил в силу новый Свод правил планировки и застройки территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Документ запрещает ставить туалет, делать септик или компостную яму на расстоянии ближе двух метров от забора соседей. Раньше из-за близости туалета к чужому участку и неприятных запахов между дачниками часто возникали конфликты.