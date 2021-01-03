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Названо условие, при котором рефинансирование ипотеки выгодно 

Майк Габриелян 5 часов назад
Финансист объяснил, как выгодно рефинансировать ипотеку
Фото: РИА Новости
Рефинансировать ипотечный кредит выгодно, если новая ставка будет ниже хотя бы на 1%. Об этом рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников, передает ТАСС.

«О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1%, или когда кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются еще не менее года», — сказал специалист.

По его словам, иначе затраты на переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки.
При рефинасировании придется потратиться и на оценку недвижимости, а также страхование. Также нужно внимательно изучить условия страхового договора, так как иногда его можно переоформить на другой кредит, а иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый.

«Если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько выгодно будет рефинансирование», — заявил Красильников.

Рефинансирование — хороший вариант, когда нужно объединить несколько кредитов от разных банков в один для удобства оплаты, сменить валюту кредита или снизить ежемесячный платеж.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России закончился мораторий на штрафы за долги по коммунальным платежам.
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Недвижимость , Антон Красильников , Райффайзенбанк Австрия , ИТАР-ТАСС
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