Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0020
15.12
1.2161
21.12
13.12

Составлен топ городов, в которых выгодно покупать жилье в 2021 году 

Майк Габриелян 2 часа назад
Казань и Уфа вошли в список городов, в которых выгодно покупать жилье в 2021 году
Фото: РИА Новости
Эксперты назвали 7 российских городов, в которых покупка жилья будет перспективна в 2021 году. Список городов приводит РБК. В рейтинг вошли Казань, Уфа, Новосибирск, Воронеж, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород.
Так, по уровню качества жизни Казань входит в число лидеров среди российских городов. Спрос на долгосрочную аренду в Казани в третьем квартале вырос в 2,3 раза — это наибольший показатель в России. Для покупки однокомнатной квартиры потребуется 3-4 млн руб, а за аренду можно выручить 15-18 тыс. руб. в месяц.
По данным ЦИАН, в Новосибирске высокая арендная доходность жилья — 7,9%. В среднем для покупки однушки здесь потребуется около 3 млн руб., аренда такой квартиры обойдется в 15-18 тыс. руб. Средняя зарплата в городе — 44,1 тыс. руб. Схожие показатели в Уфе. Оба города занимают высокие строчки в рейтинге Финансового университета по качеству жизни.
Однокомнатная квартира в Воронеже стоит 2,4 млн руб., а аренда составляет 13-14 тыс. руб. в месяц. Также город комфортен с точки зрения проживания. По данным Финансового университета, в Воронеже — одни из самых высоких показателей потребительской активности и уровня материального благополучия.
Рост цен на жилье в Калининграде составил 25% за год. Если в 2019 году для покупки нужно было иметь в среднем 3,6 млн руб., то сейчас — 4,5 млн руб. Из плюсов покупки жилья — особая экономическая зона, которая действует на всей территории в Калининградской области.
Для жизни и для инвестиций в 2021 году эксперты рекомендуют рассмотреть Краснодар, который показывает высокую доходность и отличается климатом. Стоимость однушки в Краснодаре составляет 3 млн руб., аренда — 19,1 тыс. рублей. Доходность от сдачи жилья составляет 7,9% годовых.
Интерес с точки зрения покупки жилья представляет собой и Нижний Новгород. Исследовательский сервис Numbeo присвоил городу самый высокий индекс качества жизни среди российских миллионников, исходя из уровня здравоохранения, доходов населения и климатического индекса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что женщины назвали лучшие города России для отдыха без мужчин.
Видео дня. Цена Bitcoin достигла нового пика в $33 тыс
Комментарии
Недвижимость , Финансовый университет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение