Казань и Уфа вошли в список городов, в которых выгодно покупать жилье в 2021 году

Эксперты назвали 7 российских городов, в которых покупка жилья будет перспективна в 2021 году. Список городов приводит РБК. В рейтинг вошли Казань, Уфа, Новосибирск, Воронеж, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород.

Так, по уровню качества жизни Казань входит в число лидеров среди российских городов. Спрос на долгосрочную аренду в Казани в третьем квартале вырос в 2,3 раза — это наибольший показатель в России. Для покупки однокомнатной квартиры потребуется 3-4 млн руб, а за аренду можно выручить 15-18 тыс. руб. в месяц.

По данным ЦИАН, в Новосибирске высокая арендная доходность жилья — 7,9%. В среднем для покупки однушки здесь потребуется около 3 млн руб., аренда такой квартиры обойдется в 15-18 тыс. руб. Средняя зарплата в городе — 44,1 тыс. руб. Схожие показатели в Уфе. Оба города занимают высокие строчки в рейтинге Финансового университета по качеству жизни.

Однокомнатная квартира в Воронеже стоит 2,4 млн руб., а аренда составляет 13-14 тыс. руб. в месяц. Также город комфортен с точки зрения проживания. По данным Финансового университета, в Воронеже — одни из самых высоких показателей потребительской активности и уровня материального благополучия.

Рост цен на жилье в Калининграде составил 25% за год. Если в 2019 году для покупки нужно было иметь в среднем 3,6 млн руб., то сейчас — 4,5 млн руб. Из плюсов покупки жилья — особая экономическая зона, которая действует на всей территории в Калининградской области.

Для жизни и для инвестиций в 2021 году эксперты рекомендуют рассмотреть Краснодар, который показывает высокую доходность и отличается климатом. Стоимость однушки в Краснодаре составляет 3 млн руб., аренда — 19,1 тыс. рублей. Доходность от сдачи жилья составляет 7,9% годовых.

Интерес с точки зрения покупки жилья представляет собой и Нижний Новгород. Исследовательский сервис Numbeo присвоил городу самый высокий индекс качества жизни среди российских миллионников, исходя из уровня здравоохранения, доходов населения и климатического индекса.