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Эксперты предрекли снижение цен на рынке недвижимости 

Алиса Селезнёва 7 часов назад
Цены на вторичное жилье могут снизиться в течение ближайших лет
Фото: РИА Новости
Цены на вторичном рынке в среднем по стране выросли в 2020 году на рекордные 9%, однако в течение трех лет возможно их плавное снижение. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Российская газета».
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года. В октябре россияне оформили рекордные 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей. Это привело к росту цен на жилье в новостройках.
Эксперты отмечают, что на вторичном рынке рост цен спровоцировал дефицит новостроек, а также низкие ставки по ипотеке. При этом потенциал для значительного увеличения стоимости жилья уже исчерпан.
Специалисты ИНКОМ-Недвижимость прогнозируют, что 2021-м году средние показатели останутся примерно на том же уровне, что и сейчас. При этом, если рост цен на вторичном рынке продолжится, то его начнут покидать покупатели-инвесторы. Так, средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче ее в аренду уже увеличился с 16 до 19,5 лет.
Не исключено, что через год-два инвесторы разочаруются в рынке сдачи жилья в аренду и выставят купленные квартиры на продажу, предложение превысит спрос, что вызовет стагнацию и постепенное снижение цен, отмечают специалисты.
Ситуация сейчас похожа на ту, что была в конце 2014 года. Тогда резкий скачок спроса также привел к повышению цен на жилье, но после этого наступил спад и цены очень постепенно снижались в течение трех лет, пояснил директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.
Ранее в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты отмечали, что во втором полугодии 2020 года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. В результате на рынке сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.
Видео дня. В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте
Комментарии 1
Недвижимость , Сергей Шлома , Инком-Недвижимость , Центральный банк России , "Российская газета"
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