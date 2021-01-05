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Льготная ипотека поддержит спрос на загородные дома 

Российская Газета 5 часов назад
Льготная ипотека поддержит спрос на загородные дома
Фото: ТАСС
Всплеск спроса на дома в 2020 году привел к дефициту предложения. Было распродано даже то, что не продавалось годами. Сейчас в Подмосковье, к примеру, большая часть предлагаемых лотов — участки без подряда, поселков с готовой застройкой почти нет, отмечают в "Инком-недвижимость".
С ростом спроса начали расти и цены — с начала года, по данным портала "Мир квартир", они увеличились в среднем по стране на 2,4%. При этом рекордно подорожали дома в Тыве (+55,4%) и Ямало-Ненецком округе (+48,4%). В Магаданской области, на Камчатке и Сахалине их стоимость поднялась более чем на 30%. В то же время на рынке остается масса неликвидного предложения, которое по-прежнему не продается, отмечает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.
В 2021 году спрос на дома, по его мнению, сохранится на высоком уровне. А если будут выделены значительные средства на сельскую ипотеку и широко запущена программа льготной ипотеки на индивидуальные дома, которая пока работает в пилотном режиме, это поддержит загородный рынок, и цены на нем продолжат расти, считает он.
Оживить загородное строительство программа льготной ипотеки на индивидуальные дома сможет, только если будет действовать хотя бы три года, считают в "Инком-недвижимость". Этого времени будет достаточно, чтобы девелоперы, которые теоретически готовы выйти на рынок, успели подготовить новые проекты. В таком случае количество поселков с готовой застройкой может увеличиться в три раза, считают эксперты. А вслед за предложением в 3-4 раза вырастет и спрос.
В целом же после пандемии интерес к загородному жилью вновь упадет, считают в компании. Большей частью решение о покупке жилья в этом году принималось "на эмоциях", на фоне новостей о пандемии.
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Недвижимость , Павел Луценко
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