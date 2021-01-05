Россиян предупредили о риске лишиться ипотечных квартир 

Россияне рискуют лишиться ипотечных квартир в 2021 году из-за нарастающего кризиса, заявил изданию Ura.ru экономист Константин Селянин . По его словам, весной многие жители страны не смогут оплачивать кредиты, если в ситуацию не вмешаются власти.

Пик кризиса придется на февраль-апрель 2021 года, предположил эксперт. Он подчеркнул, что так называемые «кредитные каникулы», которые были введены в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса, отменены еще в ноябре. Динамика просрочек по займам растет и через несколько месяцев достигнет критической точки, когда банки начнут взыскивать залоговое жильё.

«Если государство не вмешается в этот процесс, то все закончится дефолтом ипотечников и отбиранием квартир», — заявил Селянин.

При этом экономист подчеркнул, что, по его мнению, в 2021 году цены на квартиры расти не будут, а при некоторых действиях со стороны государства возможно даже снижение стоимости жилья.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии текущего года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. По подсчетам специалистов, доля инвестиционных сделок за последние шесть месяцев выросла почти на 40%. В результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.

Частные дома могут также подорожать в будущем году. По мнению экономиста Виталия Калугина, причиной тому может стать программа льготной ипотеки на загородную недвижимость. Калугин назвал государственную инициативу «медвежьей услугой». Он припомнил, что после появления льготной ипотеки на городские квартиры в новостройках стоимость квадратного метра значительно подросла. В случае с загородной недвижимостью вероятно повторение ситуации, отметил эксперт. Цены вырастут примерно на 15-20%, заявил Калугин.