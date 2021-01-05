Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0020
15.12
1.2161
21.12
13.12

Россиян предупредили о риске лишиться ипотечных квартир 

Павел Тиунов 2 часа назад
Россиян предупредили о риске лишиться ипотечных квартир
Фото: depositphotos.com
Россияне рискуют лишиться ипотечных квартир в 2021 году из-за нарастающего кризиса, заявил изданию Ura.ru экономист Константин Селянин. По его словам, весной многие жители страны не смогут оплачивать кредиты, если в ситуацию не вмешаются власти.
Пик кризиса придется на февраль-апрель 2021 года, предположил эксперт. Он подчеркнул, что так называемые «кредитные каникулы», которые были введены в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса, отменены еще в ноябре. Динамика просрочек по займам растет и через несколько месяцев достигнет критической точки, когда банки начнут взыскивать залоговое жильё.

«Если государство не вмешается в этот процесс, то все закончится дефолтом ипотечников и отбиранием квартир», — заявил Селянин.

При этом экономист подчеркнул, что, по его мнению, в 2021 году цены на квартиры расти не будут, а при некоторых действиях со стороны государства возможно даже снижение стоимости жилья.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии текущего года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. По подсчетам специалистов, доля инвестиционных сделок за последние шесть месяцев выросла почти на 40%. В результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.
Частные дома могут также подорожать в будущем году. По мнению экономиста Виталия Калугина, причиной тому может стать программа льготной ипотеки на загородную недвижимость. Калугин назвал государственную инициативу «медвежьей услугой». Он припомнил, что после появления льготной ипотеки на городские квартиры в новостройках стоимость квадратного метра значительно подросла. В случае с загородной недвижимостью вероятно повторение ситуации, отметил эксперт. Цены вырастут примерно на 15-20%, заявил Калугин.
Видео дня. Как вернуть деньги за неугодный подарок
Комментарии
Недвижимость , Константин Селянин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение