Эксперты: ставка по ипотеке в РФ может опуститься ниже 7% годовых 

В случае дальнейшего смягчения Центробанком монетарной политики и за счет действия льготной госпрограммы жилищного кредитования в 2021 году средняя ставка по ипотеке в России может опуститься ниже отметки 7% годовых. Об этом заявили опрошенные RT эксперты.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля. В октябре 2020 года россияне оформили рекордные 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей. Это привело к росту цен на жилье в новостройках.

Эксперты отмечали, что на вторичном рынке также был отмечен рост цен на квартиры, который спровоцировал дефицит новостроек, а также низкие ставки по ипотеке. При этом, по их мнению, потенциал для значительного увеличения стоимости жилья уже исчерпан.

По словам основателя компании «Баланс-Платформа» Левана Назарова, в 2021 году определяющим фактором для ипотечного рынка станет политика Центробанка, который для стимулирования потребительского спроса и оперативного восстановления экономики после кризиса может опустить ключевую ставку до 4% годовых.

При этом эксперты отмечают, что на фоне снижения ключевой ставки обычно снижается и максимальная ставка по депозитам, что уже привело к тому, что россияне стали перекладывать сбережения в квадратные метры.

«В 2021 году тенденция продолжится, а банки, пытаясь привлечь новых клиентов, начнут снижать ставки по ипотечным кредитам. В этих условиях не исключено, что уже во втором полугодии финансовые организации начнут выдавать жилищные займы населению под 6,25% годовых», — заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Также эксперты ожидают завершения программы льготной ипотеки и замедления темпов роста цен на жилье.

«На первичном рынке стоимость жилья вырастет максимум на 7%, а на вторичном увеличение показателя будет сопоставимо с уровнем инфляции», — отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авто Недвижимость» Дмитрий Алексеев.