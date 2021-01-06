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Эксперты: ставка по ипотеке в РФ может опуститься ниже 7% годовых 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Эксперты: ставка по ипотеке в РФ может опуститься ниже 7% годовых
Фото: РИА Новости
В случае дальнейшего смягчения Центробанком монетарной политики и за счет действия льготной госпрограммы жилищного кредитования в 2021 году средняя ставка по ипотеке в России может опуститься ниже отметки 7% годовых. Об этом заявили опрошенные RT эксперты.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля. В октябре 2020 года россияне оформили рекордные 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей. Это привело к росту цен на жилье в новостройках.
Эксперты отмечали, что на вторичном рынке также был отмечен рост цен на квартиры, который спровоцировал дефицит новостроек, а также низкие ставки по ипотеке. При этом, по их мнению, потенциал для значительного увеличения стоимости жилья уже исчерпан.
По словам основателя компании «Баланс-Платформа» Левана Назарова, в 2021 году определяющим фактором для ипотечного рынка станет политика Центробанка, который для стимулирования потребительского спроса и оперативного восстановления экономики после кризиса может опустить ключевую ставку до 4% годовых.
При этом эксперты отмечают, что на фоне снижения ключевой ставки обычно снижается и максимальная ставка по депозитам, что уже привело к тому, что россияне стали перекладывать сбережения в квадратные метры.

«В 2021 году тенденция продолжится, а банки, пытаясь привлечь новых клиентов, начнут снижать ставки по ипотечным кредитам. В этих условиях не исключено, что уже во втором полугодии финансовые организации начнут выдавать жилищные займы населению под 6,25% годовых», — заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Также эксперты ожидают завершения программы льготной ипотеки и замедления темпов роста цен на жилье.

«На первичном рынке стоимость жилья вырастет максимум на 7%, а на вторичном увеличение показателя будет сопоставимо с уровнем инфляции», — отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авто Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что льготная ипотека работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл. По словам главы государства, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Ирина Радченко , Дмитрий Алексеев , Владимир Путин , Центральный банк России
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