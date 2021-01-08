Издание отмечает, что россияне не спешат занять места иностранных рабочих на стройках, а застройщики не торопятся поднимать зарплаты.

Катырин объяснил, что инвестпроекты, которые уже реализуются, менять нельзя.

«Это будет неправильно. Потому что инвесторы пришли на определенные экономические условия. И их надо отработать», — сказал он, отметив, что конкурентные зарплаты для россиян можно создать на новых проектах.

Катырин добавил, что с одной стороны власти выделяют средства на льготную ипотеку, уменьшая процент, но в то же время растет стоимость строительства, «и нужно все больше и больше средств».

По его словам, компании хотят, чтобы на стройках работали россияне.

«Но, извините, они не все согласятся на те заработные платы, которые на многих стройках существуют для наших зарубежных коллег», — заключил Катырин.

Как писал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что этой зимой столицу ожидает нехватка трудовых мигрантов из-за закрытия границ.

Мэр отмечал, что каждую зиму власти Москвы нанимают дополнительные отряды для ручной уборки и речь идет о тысячах человек.

Городские власти попытаются заместить мигрантов из других стран жителями российских регионов и будут приглашать на работу москвичей, но желающих «не особо много».