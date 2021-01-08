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Названы сроки спада цен на жилье 

Мария Иванова 3 часа назад
Эксперты заявили о неизбежности падения цен на жилье в России
Фото: РИА Новости
Большинство опрошенных «Взглядом» экспертов считают, что в 2021 году жилье в России либо перестанет дорожать вообще, либо рост цен, как минимум, замедлится.
Председатель правления группы компаний «Банкербук» Александр Воскобойников рассказал, что цены на вторичное жилье в России выросли на 20-25 процентов, а на квартиры в новостройках — в полтора раза. По его мнению, причин для дальнейшего роста цен нет.
Вице-президент QBF Владимир Масленников назвал падение спроса на жилье в 2021 году неизбежным. Из-за этого застройщики не смогут дальше поднимать цены, но и снижать их вряд ли начнут, считает он.
Дмитрий Алексеев из «Авито Недвижимость» уверен, что в начале года квартиры будут дорожать, но не так быстро, как в 2020-м. В сегменте новостроек, по его мнению, положительная динамика составит не более семи процентов, а для вторички упадет до уровня инфляции.
Дефицит мигрантов взвинтит цены на жилье в России
При этом глава строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что в 2021 году жилье может подорожать на 15 процентов в целом и на 20 процентов в сегменте индивидуального строительства. По его мнению, цены будут расти на фоне попыток россиян сохранить сбережения за счет покупки недвижимости.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.
С апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.
По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.
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Недвижимость , Дмитрий Алексеев , Владимир Масленников , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд"
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