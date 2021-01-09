Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0082
17.12
1.2263
21.12
13.12

В Петербурге резко подорожало жильё в новостройках 

Павел Тиунов 2 часа назад
В Петербурге резко подорожало жильё в новостройках
Фото: РИА Новости
За два с половиной года квартиры в петербургских новостройках подорожали почти на 30%, сообщает агентство Regnum. При этом аналитики подчеркивают, что многие объекты, добавившие треть стоимости, оказались переоценены.
Специалисты выяснили, что в мае 2018 года квадратный метр жилья в новом доме в Санкт-Петербурге в среднем стоил около 89,5 тысячи рублей. В декабре 2020 года тот же «квадрат» уже стоил более 126 тысяч рублей. Рост средней стоимости жилья в новостройках составил 29,08%.
Управляющий партнер франшизы АН «НФЦ» Алексей Лякин заявил, что больше остальных подорожали квартиры в объектах так называемой «точечной застройки», которые по большей части представляют собой дома комфорт— и бизнес-класса. Эксперт добавил, что подорожало и остальное жильё в новостройках.
Аналитик подчеркнул, что в результате большинство (60-70%) проектов нового жилья в северной столице оказались переоценены, чему способствовали высокий спрос и низкие ставки по ипотеке. По словам Лякина в 2021 году цены на жилую недвижимость в Петербурге продолжат расти, но гораздо более умеренными темпами. Не исключено, что цены стагнируют, резюмировал эксперт.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке спрогнозировали рост цен на квартиры в 2021 году. Эксперты заметили, что во втором полугодии 2020 года многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. По подсчетам специалистов, доля инвестиционных сделок за последние шесть месяцев года выросла почти на 40%. В результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Комментарии
Недвижимость , Центральный банк России , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение