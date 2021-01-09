В Петербурге резко подорожало жильё в новостройках 

За два с половиной года квартиры в петербургских новостройках подорожали почти на 30%, сообщает агентство Regnum . При этом аналитики подчеркивают, что многие объекты, добавившие треть стоимости, оказались переоценены.

Специалисты выяснили, что в мае 2018 года квадратный метр жилья в новом доме в Санкт-Петербурге в среднем стоил около 89,5 тысячи рублей. В декабре 2020 года тот же «квадрат» уже стоил более 126 тысяч рублей. Рост средней стоимости жилья в новостройках составил 29,08%.

Управляющий партнер франшизы АН «НФЦ» Алексей Лякин заявил, что больше остальных подорожали квартиры в объектах так называемой «точечной застройки», которые по большей части представляют собой дома комфорт— и бизнес-класса. Эксперт добавил, что подорожало и остальное жильё в новостройках.

Аналитик подчеркнул, что в результате большинство (60-70%) проектов нового жилья в северной столице оказались переоценены, чему способствовали высокий спрос и низкие ставки по ипотеке. По словам Лякина в 2021 году цены на жилую недвижимость в Петербурге продолжат расти, но гораздо более умеренными темпами. Не исключено, что цены стагнируют, резюмировал эксперт.