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Спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое за год 

Банки.ру и ещё 2 18 часов назад
Спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое за год
Фото: ТАСС
Состоятельные россияне обратились к льготной ипотеке: в 2020 году заметнее всего вырос спрос на кредиты для покупки первичного жилья бизнес-класса, пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка недвижимости. По словам аналитиков Capital Group, рост интереса к ипотеке в 2020-м оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса Москвы, за год количество продаж таких «квадратов» с привлечением кредитов увеличилось на 108% по сравнению с 2019-м. В элитном и комфорт-классах количество ипотечных сделок выросло на 31 и 33% соответственно, сказали аналитики.
Тренд на увеличение числа сделок с ипотекой в сегменте бизнес-класса наблюдается по всей стране, указала руководитель направления по работе с премиум-сегментом федеральной компании «Этажи» Нурия Бикбова. Пиковое значение отмечалось в сентябре и октябре — тогда показатель был в 2,5 раза выше, чем в мае, сообщила Бикбова. Влияние госпрограммы на спрос было заметнее всего в двух ценовых сегментах рынка новостроек — в комфорт— и бизнес-классе, сказала заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба. В апреле доля ипотеки была около 50%, в мае — 70%, к середине лета в некоторых проектах показатель превысил 80%. К началу июня более двух третьих всех ипотечных сделок заключалось уже по льготной ипотеке, отметила Дзюба.
На фоне высокого спроса средняя цена на рынке новостроек бизнес-класса Москвы выросла по сравнению с 2019-м на 15%, составив более 300 тыс. рублей за 1 кв. м, рассказал директор департамента консалтинга и аналитики компании Kalinka Group Александр Шибаев. По данным «Циан», целом первичное жилье столицы за год подорожало на 17,4%. Рекордно низкая льготная ставка позволила покупателям рассмотреть более качественные объекты, отметила генеральный директор брокерской компании VSN Realty Яна Глазунова. Для состоятельных клиентов ипотека стала выгоднее, чем вывод средств из бизнеса, добавил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.
По мнению участников рынка, тенденция 2020 года закрепится, и сделок с ипотекой в премиальном сегменте будет еще больше. В первом полугодии 2021-го тренд продолжит набирать обороты, пик роста доли ипотечных сделок в сегменте произойдет весной в преддверии завершения льготной ипотеки. Доля таких сделок может увеличиться еще на 10–15%. Также средняя стоимость «квадрата» в сегменте бизнес-класса может увеличиться на 5–10%, считают эксперты.
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Комментарии
Недвижимость , Ирина Дзюба , Александр Шибаев , Сергей Нюхалов , газета "Известия"
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