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В Воркуте раздают квартиры с доплатой 

Артём Кульша 3 часа назад
Владельцы квартир в Воркуте отдают их бесплатно и даже с доплатой. Об этом сообщил пользователь «Пикабу» Vorkuta1.
Вчера он опубликовал скриншот двух комментариев к неизвестному посту во «ВКонтакте». Автор одного из них, некая Евгения Николаевна, выражает готовность подарить свою квартиру в Советском микрорайоне и доплатить за это около 50 тысяч рублей.

«Только заберите! Это не прикол!» — добавила она.

Автор второго комментария выразила готовность подарить двухкомнатную квартиру без долгов в поселке Воргашоре в Коми. Комментаторы объяснили, что люди готовы отдавать квартиры даром и даже с доплатой из-за заброшенности этих мест, невозможности никому продать эту недвижимость и необходимости ежемесячно платить за нее квартплату в размере около восьми тысяч рублей.

«Надо предложить Илону Маску перед колонизацией Марса потренироваться на Воркуте. Хотя на Марсе, пожалуй, проще — не отожмут в случае успеха», — пошутил один из комментаторов.

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Другой предложил организовать бизнес — покупать квартиры в Воркуте с доплатой и объявлять о личном банкротстве, после чего государство забирало бы недвижимость за долги.

«Скупаешь квартиры, ждешь глобального потепления, продаешь квартиры по стоимости коттеджей в Монако», — предложил другой.

Комментарии 262
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