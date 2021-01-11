Российский миллиардер купил особняк недалеко от Виндзорского замка 

Неизвестный бизнесмен российского происхождения приобрел особняк в английском графстве Суррей за 21,5 миллиона фунтов стерлингов ($28,9 млн), сообщает Forbes

Поместье Windsor Park Hall площадью 29 тысяч квадратных футов расположено в 15 минутах езды от резиденции британских монархов — Виндзорского замка. Оно включает в себя дом в неоклассическом стиле площадью 2700 кв. м. В нем девять спален, домашний кинотеатр, бассейн, спортзал, зал для игры в боулинг и бильярд, бальный зал, рабочий кабинет и винный погреб. На территории поместья имеются фонтан, теннисный корт, собственная вертолетная площадка, а также постройки для обслуживающего персонала.

Покупка особняка анонимным российским миллиардером стала одной из крупнейших сделок с жилой недвижимостью в графстве за последние пять лет.