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Российский миллиардер купил особняк недалеко от Виндзорского замка 

BFM.RU 4 часа назад
Российский миллиардер купил особняк недалеко от Виндзорского замка
Фото: РИА Новости
Неизвестный бизнесмен российского происхождения приобрел особняк в английском графстве Суррей за 21,5 миллиона фунтов стерлингов ($28,9 млн), сообщает Forbes.
Поместье Windsor Park Hall площадью 29 тысяч квадратных футов расположено в 15 минутах езды от резиденции британских монархов — Виндзорского замка. Оно включает в себя дом в неоклассическом стиле площадью 2700 кв. м. В нем девять спален, домашний кинотеатр, бассейн, спортзал, зал для игры в боулинг и бильярд, бальный зал, рабочий кабинет и винный погреб. На территории поместья имеются фонтан, теннисный корт, собственная вертолетная площадка, а также постройки для обслуживающего персонала.
Покупка особняка анонимным российским миллиардером стала одной из крупнейших сделок с жилой недвижимостью в графстве за последние пять лет.
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