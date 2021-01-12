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Минтруд хочет упростить использование маткапитала на строительство жилья 

РИА Недвижимость и ещё 3 4 часа назад
Процедуру использования маткапитала на строительство дома упростят
Фото: ТАСС
Минтруд предлагает исключить представление родителями акта выполненных работ при использовании средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Проект постановления предусматривает исключение представления родителем, получившим сертификат на материнский капитал, акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома", — говорится в сообщении.

Согласно нему, при направлении средств маткапитала на компенсацию затрат на строительство дома отдельного документа, подтверждающего проведение монтажа фундамента, возведение стен и кровли, больше не понадобится.
Законченное строительство дома, результатом которого являлось зарегистрированное право собственности на объект, не требует подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта, добавили в Минтруде.

"То есть, будет достаточно предоставить выписку из Россреестра в Пенсионный фонд, что дом находится в собственности", — уточнили в министерстве.

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Недвижимость , Минтруд
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