Процедуру использования маткапитала на строительство дома упростят

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Минтруд предлагает исключить представление родителями акта выполненных работ при использовании средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Проект постановления предусматривает исключение представления родителем, получившим сертификат на материнский капитал, акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома", — говорится в сообщении.

Согласно нему, при направлении средств маткапитала на компенсацию затрат на строительство дома отдельного документа, подтверждающего проведение монтажа фундамента, возведение стен и кровли, больше не понадобится.

Законченное строительство дома, результатом которого являлось зарегистрированное право собственности на объект, не требует подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта, добавили в Минтруде.