Эксперты назвали минимум для аренды жилья в «старой» Москве

Минимальная сумма, за которую можно снять жильё в «старой» Москве, — 16 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру». Речь о малогабаритном помещении в спальном районе столицы.

Рынок съёмного жилья проанализировали специалисты агентства «МИЭЛЬ» . Они выяснили, что выгоднее всего арендаторам обходятся микроквартиры — малогабаритные, площадью 9-10 квадратных метров. В среднем стоимость месяца их аренды составляет порядка 16 тысяч рублей. Столько стоит, например, 9-квадратная микроквартира в Ярославском районе, оборудованная всей необходимой мебелью и техникой.

Квартиры площадью 15-23 квадратных метра обойдутся дороже: 17-19 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять студию в районе Братеево, Дмитровском районе или в районе Соколиная гора. Однокомнатные квартиры площадью 30-32 квадратных метра стоят около 22 тысяч рублей в месяц.

Эксперты, проведя исследование рынка арендного жилья, отметили, что в ближайшее время цены останутся неизменными. По их словам, предпосылок к увеличению или уменьшению арендной платы нет.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», в столице вырос спрос на помещения, используемые в качестве жилья, но не имеющие официального статуса жилплощади. Эксперты выяснили разброс цен на столичные апартаменты и привели самый дешёвый и самый дорогой варианты.

Максимально доступное «псевдожильё» обнаружено рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Это студия с ремонтом площадью 20 квадратных метров, имеющая отдельный вход. Стоимость — 2,2 млн рублей. Самый дорогой апартамент находится в элитном ЖК в районе станции метро Баррикадная. Пентхаус площадью 1000 квадратных метров обойдётся покупателю в 2,2 млрд рублей.