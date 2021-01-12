Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.13
90.12
90.19
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
56.19
+0.05 Золото
1840.70
–0.05 РТС
1466.56
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.01
1.2151
–0.0080
20.12
1.2231
23.12
15.12

Назван минимум для аренды жилья в «старой» Москве 

Павел Тиунов 5 часов назад
Эксперты назвали минимум для аренды жилья в «старой» Москве
Фото: РИА Новости
Минимальная сумма, за которую можно снять жильё в «старой» Москве, — 16 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру». Речь о малогабаритном помещении в спальном районе столицы.
Рынок съёмного жилья проанализировали специалисты агентства «МИЭЛЬ». Они выяснили, что выгоднее всего арендаторам обходятся микроквартиры — малогабаритные, площадью 9-10 квадратных метров. В среднем стоимость месяца их аренды составляет порядка 16 тысяч рублей. Столько стоит, например, 9-квадратная микроквартира в Ярославском районе, оборудованная всей необходимой мебелью и техникой.
Квартиры площадью 15-23 квадратных метра обойдутся дороже: 17-19 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять студию в районе Братеево, Дмитровском районе или в районе Соколиная гора. Однокомнатные квартиры площадью 30-32 квадратных метра стоят около 22 тысяч рублей в месяц.
Эксперты, проведя исследование рынка арендного жилья, отметили, что в ближайшее время цены останутся неизменными. По их словам, предпосылок к увеличению или уменьшению арендной платы нет.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», в столице вырос спрос на помещения, используемые в качестве жилья, но не имеющие официального статуса жилплощади. Эксперты выяснили разброс цен на столичные апартаменты и привели самый дешёвый и самый дорогой варианты.
Максимально доступное «псевдожильё» обнаружено рядом со станцией метро «Проспект Вернадского». Это студия с ремонтом площадью 20 квадратных метров, имеющая отдельный вход. Стоимость — 2,2 млн рублей. Самый дорогой апартамент находится в элитном ЖК в районе станции метро Баррикадная. Пентхаус площадью 1000 квадратных метров обойдётся покупателю в 2,2 млрд рублей.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Комментарии
Недвижимость , Миэль , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение