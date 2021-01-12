Почти 60% молодых россиян собрались взять ипотеку 

57% молодежи, проживающей в России, рассматривает ипотеку как способ улучшить жилищные условия, заявили в пресс-службе «Дом.РФ» со ссылкой на исследование института развития, проведенное совместно с ВЦИОМ . Об этом пишет АГН «Москва».

Согласно исследованию, каждый пятый россиянин до 25 лет задумывается об аренде жилья.

Указывается, что в России проживает 31,7 млн человек, возраст которых составляет от 18 до 35 лет. Более половины из них — 22,2 млн человек — проживают в собственных квартирах и домах. Из них в своем жилье самостоятельно проживают 13,4 млн молодых людей (43%), а с родителями — 8,8 млн человек. Еще 8,6 млн (27%) представителей молодежи проживают в арендном жилье.

Стремление начать самостоятельную жизнь является ключевым фактором, определяющим высокую потребность молодежи в жилье. Именно данная категория граждан наиболее активно планирует улучшение своих жилищных условий. По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, каждый второй опрошенный, собирающийся решить свой жилищный вопрос в ближайшие три года, моложе 35 лет.