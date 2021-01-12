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Почти 60% молодых россиян собрались взять ипотеку 

Лера Букина 4 часа назад
Почти 60% молодых россиян собрались взять ипотеку
Фото: ТАСС
57% молодежи, проживающей в России, рассматривает ипотеку как способ улучшить жилищные условия, заявили в пресс-службе «Дом.РФ» со ссылкой на исследование института развития, проведенное совместно с ВЦИОМ. Об этом пишет АГН «Москва».
Согласно исследованию, каждый пятый россиянин до 25 лет задумывается об аренде жилья.
Указывается, что в России проживает 31,7 млн человек, возраст которых составляет от 18 до 35 лет. Более половины из них — 22,2 млн человек — проживают в собственных квартирах и домах. Из них в своем жилье самостоятельно проживают 13,4 млн молодых людей (43%), а с родителями — 8,8 млн человек. Еще 8,6 млн (27%) представителей молодежи проживают в арендном жилье.
Стремление начать самостоятельную жизнь является ключевым фактором, определяющим высокую потребность молодежи в жилье. Именно данная категория граждан наиболее активно планирует улучшение своих жилищных условий. По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, каждый второй опрошенный, собирающийся решить свой жилищный вопрос в ближайшие три года, моложе 35 лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», средний размер ипотеки в Российской Федерации в ноябре 2020 года снизился впервые с апреля 2020 года — на 0,3%, до 2,914 миллиона рублей.
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Недвижимость , ВЦИОМ , АГН "Москва"
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