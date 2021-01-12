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Квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья подорожали 

Лера Букина 4 часа назад
Квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья подорожали
Фото: ТАСС
Согласно исследованию риелторской компании «Инком-Недвижимость», квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья в 2020 году значительно подорожали, пишет «Российская газета».
Так, средняя однокомнатная квартира в столице подорожала на 27%, в Новой Москве — на 16%, а в области — сразу на 32,4%.
Риелторами отмечается, что похожим образом выросли в цене и двухкомнатные квартиры — они в среднем подорожали на 28,3% в столице, на 20,6% — в Новой Москве и на 26,9% — в Подмосковье.
Трехкомнатные квартиры показали прирост цены в границах «старой» Москвы на 25,7%, на присоединенных территориях — на 19,8%, а в Подмосковье — на 22,4%. Выросли в цене и довольно редкие в новостройках многокомнатные квартиры. Так, в столице они в среднем подорожали на 12,1%, в ТиНАО — на 33,4%, а в области — на 13,1%.
По словам замдиректора департамента новостроек компании «Инком-Недвижимость» Валерия Кочеткова, повсеместное подорожание обусловлено, в частности, повышенным спросом на новостройки, который начал расти еще в июле. Он также отметил, что застройщики стали более активно выводить в продажу двух— и трехкомнатные квартиры, а «однушки», на которые всегда имеется спрос, старались продавать по более высокой цене для стимулирования интереса клиентов к многокомнатному жилью.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты рынка недвижимости прогнозируют уменьшение цен на квартиры в новостройках на 5-10% в 2021 году. Отмечается, что льготная ипотека перестала являться катализатором покупок жилья.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , "Российская газета"
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