Использование маткапитала для строительства дома упростят

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Министерстве труда и социального развития РФ выступили с инициативой упростить использование материнского капитала для строительства жилого дома.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, разработан проект постановления, который предусматривает отмену требования предоставить акт выполненных работ при использовании маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома.

В случае принятия документа родителям, получившим материнский капитал, больше не придется предоставлять подтверждение монтажа фундамента, возведение стен и кровли дома за счет средств маткапитала.

Доказательством завершения строительства будет являться зарегистрированное право собственности на объект. Соответственно, достаточно будет предоставить в Пенсионный фонд в качестве подтверждения целевого расходования маткапитала выписку из Росреестра , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.