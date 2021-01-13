Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.80
90.05
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
56.72
+0.12 Золото
1854.07
–0.04 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2166
–0.0067
21.12
1.2232
24.12
16.12

Россиянам рассказали, когда будет выгоднее купить жилье в 2021 году 

Лера Букина 6 часов назад
Риелторы рассказали, когда будет выгоднее купить жилье в 2021 году
Фото: ТАСС
Первый квартал в 2021 году может стать самым выгодным периодом для покупки жилья, заявили риелторы, опрошенные РИА Недвижимость. Это, по их мнению, обусловлено намеченным насыщением спроса и замедлением роста цен, пишет «Прайм».
По словам управляющего партнера риелторской сети «Миэль» Ирины Пешич считает, что удачным периодом для покупки жилья станет I квартал 2021 года из-за замедления роста цен. В первые рабочие дни нового года был зафиксирован выход большого количества предложений на вторичный рынок. Так, в январе на рынок выходят собственники, которые не решались продавать недвижимость ранее, отмечает Пешич. Несмотря на завышенные цены на жилье, в процессе продажи, как считает эксперт, ценовая ситуация будет корректироваться, поскольку большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце 2020 года. Она допустила, что небольшое снижение цен на жилье также может произойти в начале мая, сильнее же всего квартиры, по ее словам, дорожают обычно осенью и в декабре.
Глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков считает, что существенных скидок, в частности, на новостройки, в первой половине 2021 года ожидать не стоит.
Как отметил руководитель аналитического центра онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН Алексей Попов, сезонность рынка недвижимости в последнее время реже подтверждается цифрами, а число сделок сейчас равномернее распределяется между месяцами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году рынок недвижимости ждет охлаждение, даже если ЦБ РФ и дальше будет снижать ставку, а правительство еще раз продлит субсидирование ипотеки. Данного мнения придерживаются эксперты портала «Индикаторы рынков недвижимости».
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Комментарии 1
Недвижимость , Алексей Попов , Ярослав Дарусенков , Миэль , ЦИАН , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение