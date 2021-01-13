Риелторы рассказали, когда будет выгоднее купить жилье в 2021 году

Первый квартал в 2021 году может стать самым выгодным периодом для покупки жилья, заявили риелторы, опрошенные РИА Недвижимость. Это, по их мнению, обусловлено намеченным насыщением спроса и замедлением роста цен, пишет «Прайм».
По словам управляющего партнера риелторской сети «Миэль» Ирины Пешич считает, что удачным периодом для покупки жилья станет I квартал 2021 года из-за замедления роста цен. В первые рабочие дни нового года был зафиксирован выход большого количества предложений на вторичный рынок. Так, в январе на рынок выходят собственники, которые не решались продавать недвижимость ранее, отмечает Пешич. Несмотря на завышенные цены на жилье, в процессе продажи, как считает эксперт, ценовая ситуация будет корректироваться, поскольку большинство людей, готовых совершить покупку, уже решили жилищный вопрос в конце 2020 года. Она допустила, что небольшое снижение цен на жилье также может произойти в начале мая, сильнее же всего квартиры, по ее словам, дорожают обычно осенью и в декабре.
Глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков считает, что существенных скидок, в частности, на новостройки, в первой половине 2021 года ожидать не стоит.
Как отметил руководитель аналитического центра онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН Алексей Попов, сезонность рынка недвижимости в последнее время реже подтверждается цифрами, а число сделок сейчас равномернее распределяется между месяцами.